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215 إصابة جديدة ترفع عدد حالات (كورونا) في السودان لأكثر من 6 ألف

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كورونا تحول العالم إلى مكان مخيف

الخرطوم 7 يونيو – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 215 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة إلى 6081، وعدد الوفيات لـ 359.

ويخشى السودانيون من ارتفاع حالات الإصابة بالفايروس المستجد، بعد بروز دعوات تدعو لإقامة اعتصام أمام مقر النيابة النيابة الأربعاء المقبل بهدف الضغط عليها لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، كما برزت دعوات أخرى للتظاهر بداية الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل السبت: "نُعلن عن تسجيل 215 إصابة جديدة، إضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة، وفقًا للتقارير الوبائية ليوم الجمعة".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 166 إصابة في الخرطوم، و15 حالة في الجزيرة، و5 حالات في نهر النيل، و6 حالات في كل سنار والبحر الأحمر، و5 حالات في كل النيل الأبيض والقضارف، إضافة إلى تسجيل 3 حالات في شمال كردفان وحالة واحدة في غرب كردفان.

وقالت إن الخرطوم سجلت 5 حالات وفاة ضمن الحالات الجديدة، فيما سجلت الجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان حالتين في كل منهم، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في سنار.

وأكدت وزارة الصحة على أن فريقها الاتحادي يعمل مع إدارات الوبائيات الولائية على التحقق من البيانات اليومية والتراكمية، ودعت المواطنين بضرورة تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل مع التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 151 إصابة، إضافة لتسجيل 14 حالة وفاة. حيث تركز معدل الإصابات الأكبر في الخرطوم التي وصل عدد حالات الإصابة فيها إلى 4733، تليها الجزيرة بـ 497 إصابة، أما بقية الحالات فهي موزعة على بقية ولايات السودان بنسب متفاوتة.



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