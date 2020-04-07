23 منظمة أممية تدعو السودان لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية

الخرطوم 7 أبريل 2020 - دعت 23 منظمة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، حكومة السودان، إلى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في البلاد، بما في ذلك احتواء وفحص وعلاج فايروس كورونا.

برنامج الغذاء العالمي يرحل مساعدات للمعونة الأميركية ـ 26 مايو 2015 (سودان تربيون)

وقالت منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، قوي يب سن، في بيان تلقته "سودان تربيون"، "قد يتأخر تقديم المساعدات أو يفشل نتيجة الجائحة إن لم يجر التنسيق له بشكل صحيح".

وأوضحت أن الأمم المتحدة باقية وتقوم بتقديم المساعدات في السودان".

وأشارت إلى أن "الأمم المتحدة وشركاؤها أتيح لها في 2019 الوصول إلى أكثر من 7 ملايين شخص محتاج، وتخطط للوصول إلى 6.1 مليون شخص محتاج عام 2020".

وذكرت الأمم المتحدة على وجه التحديد ثلاثة مجالات تحتاج للتنسيق مع الحكومة السودانية وهي، تسريع مسار دخول العاملين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني للسودان.

بالإضافة إلى تسريع أو رفع قيود السفر داخل البلاد على الأشخاص الأساسيين بمن فيهم العاملين في المجال الطبي والإنساني داخل السودان

بجانب السماح لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات الإنسانية بمواصلة القيام برحلات داخلية وخارجية معتمدة تمشيا مع طبيعة البرامج المنقذة للحياة.

وأكدت أن "الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق بالفعل مع الحكومة السودانية في بعض هذه المجالات، ولكن مع انتشار فيروس كورونا تحتاج إلى ضمان استمرار التعاون حتى تتمكن عمليات إنقاذ الحياة من الوصول إلى المحتاجين".

وذكرت أن "نحو 9.3 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يحتاجون إلى دعم إنساني في عام 2020، وبلغ التمويل المتحصل لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في السودان حتى الآن 14 في المائة فقط".