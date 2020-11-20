231 اصابة جديدة بـ(كورونا) في السودان وحفل غنائي حاشد يثير سخطا واسعاً

الخرطوم 20 نوفمبر 2020- أعلنت وزارة الصحة في السودان الجمعة عن تسجيل 231 أصاب جديدة بفايروس كورونا، وسط حالة من اللامبالاة في الشارع السوداني الذي تجاهل غالبه الالتزام بالاشتراطات الصحية.

حفل غنائي للفنان محمد النصري دون مراعاة للاشتراطات الصحية

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لحفل فنان شعبي نظمه مساء الجمعة شهد تدافع أعداد كبيرة من الجمهور لحضوره دون مراعاة لدعوات الوقاية من الفايروس ودون التزام بالقيود الصحية المفترض اتباعها لتجنب انتقال الفايروس.

وحمل ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة المسؤولية جراء سماحها بتنظيم الحفل في ظل ازدياد حالات الإصابة بكورونا حيث تواجه المستشفيات ومراكز العزل وضعا بالغ الحرج بسبب اكتظاظ الحالات فيما اعتذرت بعض المشافي عن استقبال حالات مرضية مشتبهة بالإصابة.

وبحسب تقرير لوزارة الصحة فإنه تم تسجيل 231 إصابة في يوم الأربعاء المنصرم بنسبة 10% من جملة العينات المفحوصة والبالغة 2،398.

وأشار التقرير الى تسجيل 6 فيات بالفايروس بينما تعافى 12 مصاب.

وبموجب الإحصاء الجديد يصل عدد الذين أصيبوا بمرض منذ بدء تفيه في ابريل الماضي الى 15،530 حالة.

وأعلنت السُّلطات السودانية تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية قبل بدء العام الدراسي، الذي كان مقرر بدايته الأحد المقبل.