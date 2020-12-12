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250 مليون دولار لتطوير التعدين في السودان على يد شركتين أجنبيتين

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الخرطوم 12 ديسمبر 2020- اتفقت شركتان اجنبيتان على تخصيص 250 مليون دولار لتطوير العمل التعديني في السودان.

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سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

ويأمل السودان في جذب مزيد من الشركات الاجنبية لتطوير قطاع التعدين عقب رفعه من قائمة الإرهاب الأميركية.

وخصصت شركتا (مناجم) المغربية و (وان باو) الصينية لتطوير العمل التعديني في مربعات الشركتين مبلغ 250 مليون دولار شراكة بين الجانبين لبدء عملية الاستكشاف وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة السودانية التي رحبت بالاتفاق.

وقال وكيل قطاع التعدين محمد يحي في تصريحات صحفيه السبت إن الاتفاق يرسخ لمبدأ الشفافية بين الشركات والحكومة.

وتملك شركه "مناجم " مربعات 15/24/9 بولايتي نهر النيل والبحر الاحمر’ بينما تملك شركه وان باو الصينية 6 مربعات بولاية البحر الأحمر كما تعدان من الشركات الكبيرة العاملة في قطاع التعدين بالبلاد. وفي أفريقيا

ولفت الوكيل ان الشراكة تهدف الي تبادل الخبرات بين الشركتين حيث تمتلك كل واحد منهما تقنيه مختلفة عن الأخرى

كما تستهدف الشراكة زيادة الانتاج في مربع مناجم الي" 5" طن ذهب بحلول العام 2021م 2022م



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