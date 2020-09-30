26 مليون دولار من الامم المتحدة لصغار المزارعين والرعاة في السودان

الخرطوم 30 سبتمبر 2020- وقعت وزارة المالية السودانية اتفاقيتان مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لتمويل مشروع "مرونة التأقلم والصمود مع تغيرات المناخ" في القطاع الزراعي والرعوي بمبلغ 26 مليون دولار.
- وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي
واثنت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي بدور البرنامج الاممي الداعم للسودان في مجال التنمية الريفية والزراعة والخدمات الاجتماعية والطاقة الشمسية ودعم شراء الادوية المنقذة للحياة حيث يستهدف المشروع صغار المزارعين والرعاة.
كما ينفذ المشروع من المجلس الاعلى للبيئة بالتنسيق مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري.
ووقعت الوزارة كذلك على منحة لتنسيق العون بمبلغ 760 ألف دولار الذي ستنفذه وزارة المالية.
ووقعت وزير المالية المكلفة هبة محمد علي انابة عن حكومة السودان فيما وقع عن البرنامج سلفا راما شاندران الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في السودان الذي أعرب عن سعادته بالاتفاق لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ومرونة التأقلم معها.
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