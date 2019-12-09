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3 أحزاب بشرق السودان تستبق مفاوضات جوبا بتوقيع مذكرة تفاهم

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الخرطوم 9 ديسمبر 2019 - وقعت 3 أحزاب سياسية بشرق السودان، الإثنين، على مذكرة تفاهم لتشكيل موقف تفاوضي موحد، قبل يوم من انطلاق محادثات السلام السودانية في عاصمة جنوب السودان جوبا.

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جزيرة سواكن في شرق السودان

وذكر بيان صحفي مشترك، تلقته "سودان تربيون"، إن "مؤتمر البجا الكفاح المسلح" و"الجبهة الشعبية" و"مؤتمر البجا المعارض"، وقعوا مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك والتنسيق في المحاور التي تشكل الموقف التفاوضي لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ووقع على المذكرة رئيس مؤتمر البجا الكفاح المسلح، فكي على أوهاج، ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة، الأمين داؤود، ورئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد.

وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن "قضية شرق السودان قضية تهميش سياسي في المقام الأول، ولن يزول التهميش إلا باعتماد نظام حكم لا مركزي فيدرالي تعددي ديمقراطي، مستويات الحكم فيه قومي، إقليمي، ولائي، محلي".

بالإضافة إلى ضمان المشاركة الفاعلة والمنصفة لأبناء شرق السودان في السلطة على المستوى القومي والإقليمي والولائي والمحلي بما يتفق ومعايير التعداد السكاني والتمييز الإيجابي.

ودعت إلى التمييز الإيجابي لتنمية المناطق الأقل نموا والمتأثرة بالحرب والتوزيع العادل للثروة وتخصيص نسبة 75%‏ من عائدات مشاريع التنمية القومية في الإقليم لحكومة الإقليم الشرقي.

كما طالبت بترقية الخدمات الأساسية من التعليم والصحة، بالتركيز على المناطق الريفية، وإنعاش المشاريع الزراعية والصناعية في شرقي البلاد، وتخويل حكومة الإقليم حق اقتراض الأموال من مصادر خارجية بضمانات مركزية، وإنشاء صندوق لإعمار شرق السودان بأسس جديدة تسهم فيه الحكومة المركزية بمبالغ مقدرة لتحريك عجلة الإنتاج في الإقليم بتطوير المشاريع المعاشية لمصلحة القطاعات الضعيفة.

وشملت المطالب في المحور الأمني، إعادة هيكلة القوات النظامية بما يضمن تمثيلا عادلا لأبناء شرق السودان، وحل مشكلة مخلفات الحرب من آليات وألغام، وعمل ترتيبات أمنية لقوات مؤتمر البجا الكفاح المسلح، وإعادة النظر في قضايا مسرحي جبهة الشرق.

بجانب التعويض العيني والشخصي للمتضررين جراء العمليات العسكرية في شرق السودان، وإعادة ممتلكات المواطنين المصادرة.

وتستضيف جوبا، في 10 ديسمبر الجاري، جولة جديدة من المفاوضات، التي تدور على 4 مسارات هي، مسار دارفور، ومسار للمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق ومسار لشرق السودان، ومسار لشمال السودان.

وأكد رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو، مشاركة الحكومة في مفاوضات جوبا، وقال، "ندخل جولة السلام الثلاثاء بجوبا بنوايا صادقة ومتفائلون بالوصول إلى سلام".

وملف إحلال السلام في البلاد، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

وكانت لجنة الوساطة أعلنت، في نوفمبر الماضي تأجيل المفاوضات إلى 21 من الشهر نفسه، لمنح أطراف التفاوض وقتًا كافٍ لإجراء المشاورات اللازمة، ثم تم تأجيلها مجددا إلى 10 من الشهر الجاري.



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