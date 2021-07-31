30 طن انتاج السودان من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري

الخرطوم 31 يوليو 2021- قالت وزارة المعادن في السودان السبت إن إنتاج الذهب بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 30 طناً.
- سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)
ويشكو السودان من تزايد عمليات تهريب الذهب بكافة المنافذ بما فيها مطار الخرطوم ما أفقد الخزينة العامة مليارات الدولارات.
واظهر تقرير الأداء نصف السنوي لوزارة المعادن أن إنتاج الذهب خلال الست أشهر من العام بلغ 30 طنا من شركات الامتياز ومعالجة المخلفات الي جانب التعدين التقليدي.
كما ابان التقرير الذي تمت مناقشته السبت خلال اجتماع مجلس وكيل الوزارة أن إنتاج الجبص بلغ 34 ألف طن والملح 55 ألف طن فيما بلغ إنتاج الكروم 3 الاف طن والكاولين طنين فيما بلغ إنتاج الرخام المستخدم في صناعة الاسمنت مليون طن.
وبلغت مشاريع المسؤولية المجتمعية 78 مشروع متمثلة في مشاريع الصحة والبنى التحتية للمجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الالتزام بضوابط البيئة والسلامة بلغت أكثر من 54%
في الأثناء شدد وكيل وزارة المعادن عبد الله كودي على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين كسبا للجهد والوقت.
وأكد الاهتمام بمشروع المعامل المتكاملة الذي عبره ستتمكن الوزارة في المستقبل القريب من فحص العينات داخل البلاد بدلا من إرسالها للخارج.
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