309 إصابة و8 وفيات بفايروس (كورونا) في أحدث تقرير لوزارة الصحة

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 21 نوفمبر 2020- أعلنت وزارة الصحة في السودان السبت عن تسجيل 309 اصابة جديدة بفايروس كورونا بجانب 8 وفيات، في مؤشر قوي على تزايد تفشي الفايروس الذي يضرب بقوة في موجته الثانية.

وأفاد التقرير الدوري للوزارة أن عدد الإصابات ليوم الخميس في الخرطوم بلغت 264 حالة مقابل 18 في ولاية الجزيرة، بينما سجلت ولاية سنار خمس إصابات، وأربعة في نهر النيل وثلاث في كسلا واثنين في كل من شمال وجنوب كردفان بجانب 6 في ولاية البحر الاحمرعلاوة على إصابة واحدة في كل من النيل الأبيض، النيل الأزرق، الشمالية، القضارف، جنوب دارفور.

وتتحدث تقارير صحفية عن أوضاع صعبة في المستشفيات التي تواجه نقصاً مريعا في القدرة على استيعاب الحالات المرضية، حيث امتلأت غرف العناية المشددة في غالب مشافي الخرطوم بينما امتنعت العديد منها عن استقبال المرضى وسط شكاوى من تردي الوضع الصحي بشكل عام في ظل انعدام الأدوية المنقذة للحياة.

وبالحصيلة الجديدة التي تعد الأعلى خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة ارتفع العدد التراكمي للحالات منذ بدء الجائحة في ابريل الماضي الى 15839 إصابة، توفى منها 1193 حالة بينما تعافى 9727 شخص.

وقررت الحكومة تأجيل بدء العام الدراسي لاسبوعين بعدما كان مقرراً انطلاقه بالأحد، لكن السلطات لم تتخذ أي اجراءات صارمة حيال منع تفشي الفايروس حيث لازالت أندية الخرطوم تشهد حفلات غنائية يؤمها حشد كبير من الجمهور دون تقيد بالاشتراطات الصحية المانعة لانتقال الفايروس،واكتفت بارسال التحذيرات الشفاهية التي لا يبالي لها الكثيرون.