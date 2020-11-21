 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

309 إصابة و8 وفيات بفايروس (كورونا) في أحدث تقرير لوزارة الصحة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 39.4 كيلوبايت
تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 21 نوفمبر 2020- أعلنت وزارة الصحة في السودان السبت عن تسجيل 309 اصابة جديدة بفايروس كورونا بجانب 8 وفيات، في مؤشر قوي على تزايد تفشي الفايروس الذي يضرب بقوة في موجته الثانية.

وأفاد التقرير الدوري للوزارة أن عدد الإصابات ليوم الخميس في الخرطوم بلغت 264 حالة مقابل 18 في ولاية الجزيرة، بينما سجلت ولاية سنار خمس إصابات، وأربعة في نهر النيل وثلاث في كسلا واثنين في كل من شمال وجنوب كردفان بجانب 6 في ولاية البحر الاحمرعلاوة على إصابة واحدة في كل من النيل الأبيض، النيل الأزرق، الشمالية، القضارف، جنوب دارفور.

وتتحدث تقارير صحفية عن أوضاع صعبة في المستشفيات التي تواجه نقصاً مريعا في القدرة على استيعاب الحالات المرضية، حيث امتلأت غرف العناية المشددة في غالب مشافي الخرطوم بينما امتنعت العديد منها عن استقبال المرضى وسط شكاوى من تردي الوضع الصحي بشكل عام في ظل انعدام الأدوية المنقذة للحياة.

وبالحصيلة الجديدة التي تعد الأعلى خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة ارتفع العدد التراكمي للحالات منذ بدء الجائحة في ابريل الماضي الى 15839 إصابة، توفى منها 1193 حالة بينما تعافى 9727 شخص.

وقررت الحكومة تأجيل بدء العام الدراسي لاسبوعين بعدما كان مقرراً انطلاقه بالأحد، لكن السلطات لم تتخذ أي اجراءات صارمة حيال منع تفشي الفايروس حيث لازالت أندية الخرطوم تشهد حفلات غنائية يؤمها حشد كبير من الجمهور دون تقيد بالاشتراطات الصحية المانعة لانتقال الفايروس،واكتفت بارسال التحذيرات الشفاهية التي لا يبالي لها الكثيرون.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فرص المراجعة التاريخية على ضوء ثورة ديسمبر والسلام في السودان 2020-11-17 07:00:52 ياسر عرمان قال البروفيسر السنغالى الشيخ أنتا ديوب، وهو واحد من أهم المؤرخين والمفكرين الثوريين الأفارقة، وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة السوربون فى رسالة حول اصول الحضارة الإفريقية السوداء القديمة لوادى النيل وقد اطلق (...)

الأزمة وآفاق المخرج 2020-11-15 19:55:48 بقلم : محمد عتيق حركات التغيير الكبرى ، الثورات العظيمة عبر التاريخ ، تتعرض دائماً للاختبارات القاسية ، تتوالى عليها المشكلات فتمسك بخناقها وتكاد تبعث اليأس في بعض أطرافها وجمهورها ؛ مشكلات موضوعية تبرز من الواقع ومن (...)

حوار الكباشى تحت المجهر 2020-11-12 09:11:45 الجاك محمود أحمد الجاك * من الطبيعى أن يقرأ أى متابع حصيف حوار الجنرال شمس الدين الكباشى الذى أجرته معه صحيفة اليوم التالى بحر الأسبوع الماضى فى سياق التطور الدرامى فى المشهد السياسى السودانى و تعقيدات الأوضاع السياسية و (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.