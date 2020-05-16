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325 إصابة بـ (كورونا) في السودان و6 حالات وفاة

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فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 16 مايو 2020- صعدت أرقام الإصابات بفايروس "كورونا" في السودان الى رقم كبير بإعلان وزارة الصحة تسجيل 325 حالة خلال اليومين الماضيين كأعلى حصيلة للوباء خلال 48 ساعة بينها 6 حالات وفاة.

وبحسب التقرير الراتب لدائرة الوبائيات بوزارة الصحة السودانية السبت،فإن الحالات الجديدة في ولاية الخرطوم بلغت 280، الجزيرة 15، شمال كردفان 10، القضارف 8، كسلا 4 شمال دارفور 2، ومثلهما في كل من جنوب كردفان ونهر النيل نظير حالة واحدة في كل من شرق دارفور والشمالية.

وأفاد التقرير أن العاصمة الخرطوم سجلت حالتي وفاة مقابل حالة واحدة في كل من ولايات كسلا، شمال دارفور، الشمالية، النيل الأبيض.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الي 2289 حالة، متضمنة 97وفاة.

وبحسب التقرير سجلت حالة وفاة بجنوب كردفان لم تعلن ضمن الوفيات التي أعلن عنها سابقا.

ولفت الى تماثل 17 حالة للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الى 222.



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