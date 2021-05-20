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36 اصابة خلال 24 ساعة ترفع حصيلة حالات كورونا في السودان لأكثر من 35 ألف

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اجتماع للجنة الطوارىء بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بخصوص كورونا- ارشيف

الخرطوم 20 مايو 2021 - قالت وزارة الصحة في السودان إنها سجلت 36 حالة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 35.071.

والاثنين، توقعت وزارة الصحة إصابة 100 ألف مواطن في الأسبوع الأول أو الثاني من يونيو المقبل حال لم تتخذ السُّلطات تدابير مشددة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "نعلن عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن العاصمة الخرطوم سجلت 24 إصابة ضمن الحالات الجديدة، فيما سجلت ولاية الجزيرة 5 إصابات، بينما سجلت حالتين في كل شمال دارفور وكسلا، إضافة لحالة واحدة بالنيل الأبيض.

وتوفى 2.568 شخص جراء تأثرهم بالوباء، بينهم 200 من الكوادر الصحية.

ومنعت الحكومة، الاثنين، دخول القادمين من الهند التي تشهد سلالات متحورة من الجائحة، كما قررت إعادة فحص الركاب الذين يصلون إلى البلاد من مصر وإثيوبيا.

وقررت الحكومة منع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والحفلات العامة والأنشطة غير الضرورية، لكن هذه القرارات لا يلتزم بها السودانيين الذين يعرفون بالتماسك الاجتماعي.

ونصحت وزارة الصحة السودانيين بإتباع الإرشادات الصحية المتمثلة في ارتداء الكمامة وتجنب التصافح وغسل الأيدي والحفاظ على المسافة الآمنة.



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