38 إصابة جديدة بـ(كورونا) في العاصمة السودانية

- وزير الصحة أعلن تزايد حالات الاصابة بكورونا في البلاد
الخرطوم 27 أبريل 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، من بينها حالة وفاة واحدة ضمن الحالات التي سُجلت مسبقًا.
وبذلك، يرتفع عدد المصابين بالفايروس في البلاد إلى 275 حالة، تتضمن 22 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 21 شخص.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "نُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة من الحالات التي أعلن عنها سابقًا".
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، وقالت إن المصابين بالفايروس المخيف يتلقون الرعاية الصحية بمراكز العزل، ودعت السودانيين بتطبيق الإرشادات الوقائية وتبليغها بصورة فورية عن حالات اشتباه.
ويتعاظم الخوف في البلاد من انهيار النظام الصحي السيء، في ظل إصابة عدد من الأطباء بالفايروس وعزل آخرين بعد مخالطتهم حالات اشتباه وحالات إصابة مؤكدة.
ودخلت ولاية الخرطوم، منذ 18 أبريل الجاري، في إغلاق كامل، كما اتخذت بعض الولايات إجراءات منع الحركة داخل المحليات؛ بهدف منع انتشار الفايروس المستجد على نطاق واسع. لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود لازالت موجودة بدرجات متفاوتة.
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