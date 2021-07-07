39 طنا من المساعدات الطبية المصرية تصل الخرطوم

جسر جوي يحمل مساعدات طبية للسودان ..الاربعاء 7 يوليو 2021

الخرطوم 7 يوليو 2021 - تسلمت وزارة الصحة السودانية 39 طنًا من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية والأمصال، دفعت بها مصر لمعاونة الخرطوم التي تعاني نقصا في الادوية وعديد من المستلزمات الطبية.

ووصلت المساعدات إلى الخرطوم عبر 4 طائرات عسكرية، منها طائرتان محملتان بعلاج فايروس الكبد الوبائي "فايروس سي".

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إنها "استقبلت 4 طائرات مصرية تحمل 39 طنًا من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية والأمصال المختلفة".

وقالت مديرة الإدارة العامة للصحة العالمية المُكلفة بوزارة الصحة، أروى عمر، إن المساعدات المصرية تضم أجهزة وأسطوانات أوكسجين وأدوية مخدرة.

وأضافت: "هذه المساعدات ستكون مفيدة جدًا، حيث تعاني المستشفيات السودانية نقصًا في هذه الأنواع".

والعام الماضي كانت مصر من بين عدة دول أرسلت مساعدات طبية إلى السودان لتمكينه من مكافحة فايروس كورونا أثناء الموجة الأولى.

ويزور وزير الصحة السوداني عمر النجيب مصر، هذه الأيام، لإجراء مباحثات تتعلق بالتعاون المستقبلي بين البلدين.

من جانبه، قال السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، إن المساعدات تشمل أدوية مكافحة فايروس الكبد الوبائي وأجهزة خاصة بالأوكسجين والتخدير ومستلزمات الجراحات الطبية، إضافة إلى مضادات حيوية وأدوية مختلفة.