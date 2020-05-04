4 طائرات عسكرية مصرية تنقل مساعدات طبية ضخمة للسودان

مسؤولون سودانيون ومصريون في مطار الخرطوم خلال استقبال مساعدات مصرية.. الإثنين 4 مايو 2020

الخرطوم 4 مايو 2020- بعثت الحكومة المصرية الاثنين بكميات كبيرة من المساعدات الطبية للخرطوم لمساعدتها في مكافحة جائحة "كورونا" متزايدة التفشي.

واستقبلت العاصمة السودانية الجسر الجوي المكون من 4 طائرات عسكرية، ‏بحفاوة سيما أن المساعدات وصلت في وقت حرج بد أن شكا مسؤولو الصحة في السودان من قرب نفاد المعينات الطبية.

وشملت المساعدات المصرية، كميات كبيرة من الكمامات، والملابس الواقية، والمُطهرات، وأجهزة التعقيم، وأجهزة قياس الحرارة، وتجهيزات معامل فيروسية.

وسلم موفد من الرئيس المصري، المساعدات إلى الحكومة السودان، ممثلة في عضو مجلس السيادة صديق تاور، ووزير الصحة ووكيل وزارة الخارجية وكبير مستشاري رئيس الوزراء وعدد كبير من مسؤولي الحكومة.

كما استقبل الجسر الجوي، لدى هبوط طائراته في مطار الخرطوم، السفير المصري في السودان حسام عيسى، والقنصل العام أحمد عدلي إمام، وملحق الدفاع العقيد أركان حرب أحمد الشاذلي، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الخرطوم.

وقال عضو مجلس السيادة صديق تاور، إن تلك المساعدات التي تأتي تحت إشراف مباشر من الأخوة في القيادة المصرية، تُظهر مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشعب السوداني، ومتانة الصلات بين الشعبين.

وأضاف، " هذه المحنة ولو أنها مصيبة إلا أنها تكشف معدن العلاقات، وصدق العلاقات بين الأشقاء، ونحن سعداء بهذا الموقف النبيل بين الأشقاء، ولن ننساه أبدا، وسيكون له وقعه عند كل سوداني وسودانية في هذه الجائحة التي هي امتحان حقيقي لصدق الروابط بين الشعوب في العالم كله".

ولفت الى أن خطوة القيادة المصرية غير مستغربة لأنهم كانوا دائما سندا في المحن وطلب من المسؤولين المصريين أن ينقلوا نيابة عن القيادة السودانية في مجلس السيادة ورئيسه، ومجلس الوزراء لمصر، وقيادتها، "الامتنان الكبير على هذا الموقف النبيل".

من جهته، أعرب السفير المصري في السودان حسام عيسى، عن فخره وهو يستقبل هذا الدعم القادم من الشعب المصري إلى الشعب السوداني.

وقال في تصريحات إن المساعدات عبارة عن 4 طائرات من كافة المستلزمات الطبية والتحاليل والأجهزة الطبية وأجهزة قياس الأكسجين ومد الجسم بالأكسجين، وأجهزة المعامل، وكل ما يتعلق بجائحة كورونا سواء بالنسبة للوقاية أو العلاج.