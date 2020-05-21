410 حالة جديدة ترفع عدد الإصابات بـ(كورونا) في السودان لـ 3138

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 21 مايو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 10 وفيات، سُجلت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وارتفع بذلك عدد المصابين منذ بدء الجائحة في السودان إلى 3138 إصابة، تتضمن 121 حالة وفاة مقابل تعافي 309 شخص.

وأفادت وزارة الصحة، في تقريرها عن حالات الإصابة والوفيات بالفايروس الصادر الثلاثاء، عن حالات الأحد؛ بوجود ترتيبات في المعمل القومي (ستاك)، مما استدعى الإعلان عن حالات الاثنين والثلاثاء والأربعاء في تقرير واحد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، فجر الخميس: "نُعلن عن تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 10 وفيات، سُجلت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء".

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 345 حالة في الخرطوم، و27 حالة في الجزيرة، و10 حالات في القضارف، و7 حالات في شمال كردفان، فيما سجلت شمال دارفور 4 حالات، و6 حالات في نهر النيل، و3 حالات في كل كسلا والبحر الأحمر، وحالتين في النيل الأبيض وحالة واحدة في سنار.

وقالت إن الوفيات الجديدة سُجلت منها 5 حالات في الخرطوم، و3 حالات في الجزيرة، وحالتين في القضارف وهما من الحالات التي أعلنت عن إصابتها بالوباء في وقت سابق.

ولا تزال الخرطوم تسجل أكبر عدد من الحالات مقارنة ببقية الولايات، حيث وصل إجمالي الإصابات فيها إلى 2553، تليها الجزيرة بـ 170 إصابة، وشمال كردفان بـ 95 إصابة، والقضارف بـ 94 حالة وسنار بـ 67 إصابة، أما بقية الحالات فهي موزعة على بقية مناطق السودان بنسب متفاوتة.