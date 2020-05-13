45 قتيل وجريح في أحداث كادقلي و(حميدتي) يتحدث عن مخطط لإبعاد قواته من الخرطوم

حميدتي نقل جرحى الدعم السريع في أحداث كادقلى الى مستشفى بالخرطوم وتفقد أوضاعهم .. الأربعاء 13 مايو 2020

كادوقلي 13 مايو 2020 – قال قائد عسكري إن أعمال العنف التي اندلعت بجنوب كردفان في اليوميين الماضيين، أدت إلى مصرع 26 شخصا وإصابة 19 آخرين، بينما قال عضو مجلس السيادة محمد حمدان "حميدتي" إن الأحداث الدامية في الولايات مخططة لإبعاد قواته من الخرطوم.

وأعلنت قيادة قوات الدعم السريع أن من بين القتلى 9 من منسوبيها كما أصيب 16 من مجنديها.

وأفاد المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة أن الطرف الرئيسي في الأحداث التي شهدتها كادقلي يومي الثلاثاء والأربعاء مجموعة من الترتيبات الامنية التابعة للفرقة 24مشاة حيث هاجمت أحد الأحياء بضواحي كادقلي وقتلت وجرحت العديد من المواطنين قبل انتقالهم الى المدينة واثارة الفوضى فيها.

وأضاف جمعة في بيان " كذلك تم تدمير عربتين تتبعان للدعم السريع اثناء حركتها العادية ما بين المقر الرئيسي للدعم السريع والسوق، استشهد على إثرها واصيب عدد من الافراد "

وأكد المتحدث أن قواتهم لم تشارك في اي قتال بل تم الغدر بها في مخطط واضح للزج بها في مواجهة مع افراد الفرقة.

بدوره قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، إن الأحداث التي وقعت بكادقلي مخططة بهدف جرهم الى صدام مع الجيش وإبعاد قواته من الخرطوم.

وقال: "هناك مخطط يستهدف سحب الدعم السريع من الخرطوم، عبر إثارة النزاعات وخلق فتن قبلية في الولايات، والصراعات التي حدثت في كل من جنوب دارفور وكسلا وجنوب كردفان، إضافة إلى المشكلات السابقة التي حدثت في غرب دارفور والبحر الأحمر، ضمن هذا المخطط".

ولم يشر حميدتي صراحة الى من يقف وراء تأجيج الصراع القبلي.

وقال حميدتي، الذي تفقد جرحى عناصر من قوات الدعم السريع جرى إجلائهم من إلى الخرطوم لتلقى الرعاية الصحية؛ إلى أن قواته ظلت تواجه، مُنذ عزل الرئيس عمر البشير عن الحُكم، كثير من التحديات وتتعرض لغدر واستهداف مخطط ومرتب تقف وراءه أيادي خفية.

وتابع "هذه الأيادي لا تدمر الدعم السريع فقط بل تعمل على تدمير السودان لذلك سنقوم بكشفها في القريب العاجل ".

وقال رئيس الوفد الأمني نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة للتدريب، الفريق عبد الله البشير أحمد الصادق الذي وصل كادقلي، في تصريح صحفي، الأربعاء إن "الأحداث الأخيرة في جنوب كردفان، أدت الى مقتل 26 شخصا وجرح 19 آخرين".

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية حريصة على بسط هيبة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار، وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقييد دعاوى قانونية ضد المعتدين.

وأكد الصادق على استمرار حظر التجوال، الذي فرضته السُلطات المحلية الثلاثاء لثلاثة أيام .

وشدد القائد العسكري على أن الأحداث نجمت عن مشكلة فردية وليس صراعا قبليا، مشيرًا إلى أنها بدأت الاثنين بمنطقة قريبة من كاودقلي بسبب نهب مواشي قادت إلى مقتل عدد من الأشخاص، قبل أن تنتقل داخل المدينة.