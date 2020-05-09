460 مليون يورو من (أصدقاء السودان) الأوربيين لدعم حكومة حمدوك

(أصدقاء السودان) اجتمعوا اسفيريا لبحث مساعدة الخرطوم

الخرطوم 9 مايو 2020- أعلنت مجموعة "أصدقاء السودان" في الاتحاد الأوروبي السبت تخصيص مبلغ 460 مليون يورو لمساعدة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تحقيق برنامجها.

وانتهى في باريس السبت الاجتماع الإسفيري الذي كان بدأ الخميس بمشاركة ممثلي 22 حكومة وهيئة دولية ناقشوا كيفية مساعدة السودان في تجاوز محنته الاقتصادية التي ترادفت عليها تداعيات أزمة كورونا.

ونقل وزير المالية السوداني في تغريده على تويتر السبت شكره لدول الاتحاد الأوروبي لمساندتهم المستمرة للشعب السوداني، وأشار الى أن مبلغ الـ 460 مليون يورو تأتي كتشجيع للإصلاحات الجارية والبرنامج الذي قدمته حكومة الثورة لإسعاف الاقتصاد السوداني.

وطبقا لبيان أعقب الاجتماع الذي كان عقد الخميس فإن أصدقاء السودان اتفقوا على "إطار الشراكة المتبادلة" بين الحكومة السودانية وشركاء المرحلة الانتقالية السودانية.

وأكد العديد من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف حشدهم لمساعدات إنسانية وأعلنوا إعادة توجيه تمويل، أو تمويل إضافي لمحاربة وباء كورونا.

كما أكدوا استعدادهم لدعم مالي إضافي، يتم الإفصاح عنه في مؤتمر المانحين خلال يونيو المقبل.

وبناء على دعوة من ألمانيا والسودان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيجتمع المانحون في برلين، في إطار "مؤتمر شراكة"، مع جميع الشركاء المهتمين بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.

ورحب البيان بالمقترح المقدم من البنك الدولي لإنشاء الصندوق متعدد المانحين وقدرته حاليا على جمع الأموال التي يوفرها شركاء السودان.