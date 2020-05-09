 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 9 أيار (مايو) 2020

460 مليون يورو من (أصدقاء السودان) الأوربيين لدعم حكومة حمدوك

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 35.9 كيلوبايت
(أصدقاء السودان) اجتمعوا اسفيريا لبحث مساعدة الخرطوم

الخرطوم 9 مايو 2020- أعلنت مجموعة "أصدقاء السودان" في الاتحاد الأوروبي السبت تخصيص مبلغ 460 مليون يورو لمساعدة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تحقيق برنامجها.

وانتهى في باريس السبت الاجتماع الإسفيري الذي كان بدأ الخميس بمشاركة ممثلي 22 حكومة وهيئة دولية ناقشوا كيفية مساعدة السودان في تجاوز محنته الاقتصادية التي ترادفت عليها تداعيات أزمة كورونا.

ونقل وزير المالية السوداني في تغريده على تويتر السبت شكره لدول الاتحاد الأوروبي لمساندتهم المستمرة للشعب السوداني، وأشار الى أن مبلغ الـ 460 مليون يورو تأتي كتشجيع للإصلاحات الجارية والبرنامج الذي قدمته حكومة الثورة لإسعاف الاقتصاد السوداني.

وطبقا لبيان أعقب الاجتماع الذي كان عقد الخميس فإن أصدقاء السودان اتفقوا على "إطار الشراكة المتبادلة" بين الحكومة السودانية وشركاء المرحلة الانتقالية السودانية.

وأكد العديد من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف حشدهم لمساعدات إنسانية وأعلنوا إعادة توجيه تمويل، أو تمويل إضافي لمحاربة وباء كورونا.

كما أكدوا استعدادهم لدعم مالي إضافي، يتم الإفصاح عنه في مؤتمر المانحين خلال يونيو المقبل.

وبناء على دعوة من ألمانيا والسودان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيجتمع المانحون في برلين، في إطار "مؤتمر شراكة"، مع جميع الشركاء المهتمين بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.

ورحب البيان بالمقترح المقدم من البنك الدولي لإنشاء الصندوق متعدد المانحين وقدرته حاليا على جمع الأموال التي يوفرها شركاء السودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

البعثة الأممية في السودان: هل مكتوب عليها الفشل؟ 2020-05-08 23:24:39 الواثق كمير kameir@yahoo.com مقالي هذا هو مجرد تعقيب مقتضب على مقال مطول، للكاتب المرموق محمد عثمان إبراهيم (مو)، بعنوان "مهمة فاشلة مقدما: بعثة الأمم المتحدة للسودان!"، بهدف إثارة النقاش وإثراء الحوار حول هذه القضية (...)

قحت وراهن المشروع الوطني 2020-05-03 21:42:59 بقلم : محمد عتيق ترد من وقت لآخر إشارات متقطعة تتحدث عن غياب (مشروع وطني) دون أن تحدد مفهوماً له أو لعناصره وكنهه رغم أنه موضوع مهم وأساسي يجب الحديث عنه وإدارة حوار وطني مسؤول حوله .. ابتداءاً نتساءل ؛ هل المشروع الوطني (...)

تموت الثّورة حينما تموت قضية المواطنة بلا تمييز 2020-05-03 00:07:38 بقلم : ياسر عرمان الزلزال يقاس بمقياس ريختر والثورة تقاس بمقياس ماتطرح من مشروع جديد ومغاير، بل ان الثورة هي ذلك المشروع. كان روبسبير عشية الثورة الفرنسية لاينام الا متوسداً كتاب جان جاك روسو "العقد الاجتماعي"، كان (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.