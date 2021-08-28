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5.5 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم برامج تنموية في السودان

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مدير المعونة الأميركية -يمين- ووزير المالية ،والقائم باعمال سفارة الولايات المتحدة

الخرطوم 28 أغسطس 2021- وقعت الولايات المتحدة السبت اتفاقية تنموية مع حكومة السودان لدعمها في عملية الانتقال الى دولة سلمية وديمقراطية وشاملة ومرنة ولمساعدة السودان في طريقه الى الاعتماد على الذات.

وأفاد بيان لهيئة المعونة الأميركية إن واشنطن التزمت في هذا الاتفاق بأكثر من 5.5 مليون دولار كجزء من اجمالي المساعدة التنموية المقدرة بمبلغ 200 مليون دولار بحلول عام 2024.

ووقع عن الجانب السوداني وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم وعن الجانب الأميركي ميرفن فيروا مدير مكتب المعونة في السودان بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان.

ويعد الاتفاق الاول من نوعه منذ عقود بين حكومة الولايات المتحدة والسودان وسيدعم اهداف السودان خلال المرحلة الانتقالية، المجتمع المدني، العمليات الانتخابية الزراعة والصحة.

وحرم السودان لعقود من الاتفاقيات التنموية مع الولايات المتحدة وأوروبا لوجوده ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب.



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