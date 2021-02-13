50 مليون دولار تكلفة صيانة مصفاة الخرطوم ودخولها الإنتاج خلال مارس

مسؤولو وزارة الطاقة يقفون على الأوضاع في مصفاة الخرطوم للنفط

الخرطوم 13 فبراير 2021- أعلنت السلطات السودانية استئناف تشغيل مصفاة الخرطوم خلال أيام على أن تدخل الإنتاج فعليا الشهر المقبل. بعد اكتمال اعمال الصيانة التي بلغت كلفتها 50 مليون دولار.

وتغطي مصفاة الخرطوم 60% من إنتاج البنزين المحلي و48% ن إنتاج الجازولين المحلي و50% من إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي فيما يتم تكملة النقص عبر الاستيراد.

وقال وكيل النفط د. حامد سليمان ان حجم الصيانة بالمصفاة كان تحديا جبارا، إذ انها لم تصن منذ العام 2015، وأن العاملين تمكنوا بجهودهم من تجاوز العقبات والمخاطر أثناء العمل، لافتا الى وصول الفريق المتعاقد بصعوبة جراء موجة كوفيد 19، كما طرأ تبديل كلي في عديد من الأجهزة المهمة لضمان عمل المصفاة لفترات طويلة وانتاجية عالية.

وتابع "تطلب الأمر جهوداً عالية وتكاليف باهظة، حيث بلغت تكلفة صيانة المصفاة خمسين مليون دولار".

واطمأن وزير الطاقة والنفط جادين علي في زيارته الأولى بعد توليه منصبه على العمل في أعمال صيانة المصفاة والتي من المتوقع بدء تشغيلها خلال الأيام المقبل، فيما ينتظر بدء انتاجها منتصف مارس المقبل.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون" السبت فإن وزير الطاقة استمع إلى المهندسين والعاملين في مصفاة الخرطوم بالجيلي ومحطة (قر ي 3) للتوليد الحراري.

بدوره قال وكيل قطاع الكهرباء خيري عبد الرحمن إن تأجيل صيانة المصفاة المتكرر كان لظروف خارجة عن إرادة عمال المصفى.

وأشار إلى أن العاملين بالمصفاة يستحقون التقدير لجهودهم المبذولة والعمل بالروح الوطنية رغم التحديات الفنية التي يواجهونها.