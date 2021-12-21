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531 مليون دولار عائدات صادر الماشية السودانية خلال عام

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مواشي سودانية في طريقها للتصدير إلى السعودية

الخرطوم 21 ديسمبر 2021- أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن ارتفاع صادر الماشية الحية خلال العام 2021م بنسبة بلغت 30،8 بالمائة عن العام الماضي بعائدات بلغت 531 مليون دولار.

ويصدر السودان آلاف من الماشية الحية واللحوم إلى السعودية وبعض دول الخليج لكنها تواجه الكثير من المشكلات بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية مايؤدي إلى إرجاع عشرات البواخر سنوياً خاصة من السعودية.

وأعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي أن عدد صادر الماشية الحية قدر بنحو 2 مليون رأس ، مقارنة بعام 2020م الذي بلغ صادر الماشية الحية مليون وأربعمائة وخمس وسبعون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف رأس (1.475.319) رأس من الصادر الحي. بحسب بيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن الوزير السوداني ارتفاع صادر اللحوم بنسبة بلغت 82.2 بالمائة مقارنة بالعام 2020م.

وأوضح أن جملة صادر اللحوم بلغ العشرون مليون وسبعمائة وثمانية وأربعون وتسعمائة ثمانية وستون ألف طن (20.748.968) طن ، مقارنة بصادر اللحوم للعام 2020م الذي سجل أحدى عشر مليون وثلاثمائة وتسعون ومائة اثنان وتسعون ألف طن 11.390.192 طن.

واقر المسؤول بمواجهة قطاع الثروة الحيوانية العديد من التحديات الفنية من بينها عدم وجود إحصائية دقيقة للثروة الحيواني ، ضعف في البني التحتية ، إضافة لتدهور المحاجر وقلة عددها وضيق مواعين النقل والمعامل غير المتطورة ، وتعارض القوانين.



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