540 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال يومين وجامعات تعلق الدارسة

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 28 نوفمبر 2020 – أعلنت السُّلطات الصحية في السودان عن تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بجائحة كورونا خلال يومين، تتضمن 20 وفاة، فيما قررت 4 جامعات سودانية تعليق الدراسة لمنع تفشي الوباء على نطاق واسع.

وبالحالات الجديدة، وصل عدد المصابين في السودان مُنذ بدء الجائحة في أبريل الفائت إلى 17.404، بينها 1.235 وفاة مقابل تعافي 10.175 شخص من الوباء المميت.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "نُعلن عن تسجيل 204 حالة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات وتعافي 92 شخص من الجائحة، بحسب التقارير الوبائية ليوم الأربعاء".

وأعلنت الوزارة، بحسب بيان ثانٍ 336 إصابة جديدة يوم الخميس، تتضمن 15 حالة وفاة مقابل تعافي 119 فرد من الإصابة.

ونعت وزارة الصحة في بيان منفصل اثنين من كبار الأطباء الاخصائيين توفوا اثر الاصابة بالفايروس هما اللواء طبيب عبد القادر الساعوري أخصائي العيوم وعثمان عبد الكريم أخصاي المسالك البولية واستشاري الأمراض.

وقرر مجلس عمداء كليات جامعة الخرطوم، في بيان تلقته "سودان تربيون"، السبت: "تعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة، بما في ذلك كلية الدراسات العليا، إلى حين تعزيز الاحترازات الصحية".

واستثنى القرار، الذي صدر من العمداء خلال اجتماع ترأسته مديرة الجامعة فدوى عبد الرحمن، الطلاب الجالسين للامتحانات حالياً من قرار التعليق.

وأشارت لجنة مكافحة جائحة كورونا التابعة للجامعة إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفايروس، كما تزايدت حالات الاشتباه والمخالطة وسط الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة، مؤكدة على عدم الالتزام بالاحترازات الصحية داخل الحرم الجامعي.

وفي ذات السياق، قررت مديرة جامعة وادي النيل إلهام شريف إيقاف العمل والدراسة في الجامعة، اعتبارا من يوم غد الأحد لأسبوع، على أن يستثنى مستشفى السلام الجامعي وإدارة التأمين.

من جانبه، أعلن مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، تعليق الدراسة بالجامعة بالنظام التقليدي اعتبارًا من اليوم السبت، على أن تستمر إلكترونيًا، للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

ومنع المجلس، في بيان، تواجد الطلاب في الحرم الجامعي سوى في التواريخ المحدد للامتحانات التي سُتعقد بحلول 12 ديسمبر المقبل، إضافة إلى الطلاب الخاضعين للامتحانات حاليًا، وذلك مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية.

والجمعة، أعلنت جامعة الاحفاد للبنات عن تعليق الدراسة لمدة اسبوعين، بدءاً من اليوم السبت، حتى 10 ديسمبر المقبل، بسبب انتشار كورونا، متعهدة بوضع خطة لاستئناف الدارس بحلول الأسبوع الأول من الشهر الجاري.