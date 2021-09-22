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6 ملايين دولار حجم المبلغ المخصص للاستيراد في مزاد النقد الأجنبي الـ12

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الخرطوم 22 سبتمبر 2021 ـ ارتفع حجم المبلغ المخصص لطلبات الاستيراد إلى 6 ملايين دولار في مزاد بنك السودان الثاني عشر مقارنة بـ 2.868 مليون دولار في سابقه.

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وواصل بنك السودان المركزي عقد مزاداته الخاصة بالنقد الأجنبي وطبقا لبيان صحفي صادر عن البنك تلقته سودان تربيون الأربعاء بلغ عدد البنوك المشاركة في المزاد الثاني عشر للنقد الأجنبي 22 بنكاً بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون دولار.

كما بلغ عدد الطلبات المستلمة 78 والطلبات المقبولة 45 طلباً، وعدد الطلبات التي تم التخصيص لها 22 طلباً مستوفياً لشروط المزاد.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للطلبات المستلمة بلغت 24.622 مليون دولار وكان التخصيص الفعلي للطلبات في حدود 6.430 مليون دولار.

وأرجع ذلك لاستبعاد 33 طلباً لعدد من الأسباب منها عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم الالتزام بضوابط المزاد أو عدم تطابق البيانات.

كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 440 جنيها للدولار، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 433 جنيها للدولار.

وتأتي المزادات في إطار إنفاذ سياسيات البنك المركزي الرامية لاستقرار سعر الصرف.



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