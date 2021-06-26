600 ألف يورو لدعم تعليم اللغة الفرنسية في السودان

الخرطوم 26 يونيو 2021- خصصت فرنسا 600 ألف يورو لدعم التعليم وتدريب الأساتذة المختصين في تدريس اللغة الفرنسية بالسودان.

السفيرة الفرنسية لدى الخرطوم ايمانويل بلاتمان

وأعلنت السفيرة الفرنسية لدى السودان إيمانويل بلاتمان عن رصد الصندوق الفرنسي المبتكر للتضامن، مبلغ 600 ألف يورو لدعم التعليم وتدريب الأساتذة والمتدربين والمتخصصين في تدريس اللغة الفرنسية في السودان للعام 2021/2022م.

وأفادت أن الصندوق سيبتعث خلال الشهر الحالي الدفعة الاولى من الاساتذة الي فرنسا والبالغ عددهم 60 مدرس لغة فرنسية لمدة شهر.

وقالت السفيرة خلال مخاطبتها السبت ختام الدورة التدريبية لأساتذة اللغة الفرنسية بالجامعات السودانية، بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أن الدعم يستهدف ثلاث محاور، الأول دعم الجامعات عبر برنامج الإصلاح المهني الموثق للبكالوريوس بجانب تقديم خمسين منحة تدريبية للسفر لفرنسا، منها عشر لمفتشي اللغة الفرنسية و10 فرص للخبراء ومعدي الامتحانات لمنهج اللغة.

وأضافت بأن المحور الثاني يستهدف تدريب المعلمين بوزارة التربية والتعليم ويستضيفه المركز الوطني لتدريب 18 مدرب وطني لوضع خطة قومية لتدريب المعلمين على المنهج الجديد للغة الفرنسية.

وقالت إن المحور الثالث سيكون عبر المركز الثقافي الفرنسي للتدريب اللغوي والثقافي والتوثيقي لتدريب المعلمين، بتدريب 60 مدربا بفرنسا والسودان و450 من مدراء قطاعات التعليم المختلفة و100 ألف تلميذ وطالب ويشمل البرنامج 50 منحة للتدريب في فرنسا العام 2021 و100 منحة لتدريب المفتشين في التعليم العام و10خبراء للتدريب في مجال اللغة الفرنسية والامتحانات والتفتيش.

ولفتت السفيرة إلى أن مكان التدريب سيكون بجامعة السودان ووزارة التربية والتعليم وبثلاث معاهد تابعة للمركز الثقافي الفرنسي و18 مدرسة أعدت للتدريب.

ونوهت الي ان فرنسا خصصت عشر مليون يورو لدعم التعليم العام من خلال مسامتها في طباعة منهج اللغة الفرنسية وتدريب المعلمين وتدريب المهن الأخرى كالزراعة والتدريب المهني بجانب تدريب القانونين والمحامين، واعدة بزيادة عدد المنح من خلال الاهتمام بتلك المشاريع التي يتم طرحها.