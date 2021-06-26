 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 26 حزيران (يونيو) 2021

600 ألف يورو لدعم تعليم اللغة الفرنسية في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 يونيو 2021- خصصت فرنسا 600 ألف يورو لدعم التعليم وتدريب الأساتذة المختصين في تدريس اللغة الفرنسية بالسودان.

JPEG - 35.5 كيلوبايت
السفيرة الفرنسية لدى الخرطوم ايمانويل بلاتمان

وأعلنت السفيرة الفرنسية لدى السودان إيمانويل بلاتمان عن رصد الصندوق الفرنسي المبتكر للتضامن، مبلغ 600 ألف يورو لدعم التعليم وتدريب الأساتذة والمتدربين والمتخصصين في تدريس اللغة الفرنسية في السودان للعام 2021/2022م.

وأفادت أن الصندوق سيبتعث خلال الشهر الحالي الدفعة الاولى من الاساتذة الي فرنسا والبالغ عددهم 60 مدرس لغة فرنسية لمدة شهر.

وقالت السفيرة خلال مخاطبتها السبت ختام الدورة التدريبية لأساتذة اللغة الفرنسية بالجامعات السودانية، بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أن الدعم يستهدف ثلاث محاور، الأول دعم الجامعات عبر برنامج الإصلاح المهني الموثق للبكالوريوس بجانب تقديم خمسين منحة تدريبية للسفر لفرنسا، منها عشر لمفتشي اللغة الفرنسية و10 فرص للخبراء ومعدي الامتحانات لمنهج اللغة.

وأضافت بأن المحور الثاني يستهدف تدريب المعلمين بوزارة التربية والتعليم ويستضيفه المركز الوطني لتدريب 18 مدرب وطني لوضع خطة قومية لتدريب المعلمين على المنهج الجديد للغة الفرنسية.

وقالت إن المحور الثالث سيكون عبر المركز الثقافي الفرنسي للتدريب اللغوي والثقافي والتوثيقي لتدريب المعلمين، بتدريب 60 مدربا بفرنسا والسودان و450 من مدراء قطاعات التعليم المختلفة و100 ألف تلميذ وطالب ويشمل البرنامج 50 منحة للتدريب في فرنسا العام 2021 و100 منحة لتدريب المفتشين في التعليم العام و10خبراء للتدريب في مجال اللغة الفرنسية والامتحانات والتفتيش.

ولفتت السفيرة إلى أن مكان التدريب سيكون بجامعة السودان ووزارة التربية والتعليم وبثلاث معاهد تابعة للمركز الثقافي الفرنسي و18 مدرسة أعدت للتدريب.

ونوهت الي ان فرنسا خصصت عشر مليون يورو لدعم التعليم العام من خلال مسامتها في طباعة منهج اللغة الفرنسية وتدريب المعلمين وتدريب المهن الأخرى كالزراعة والتدريب المهني بجانب تدريب القانونين والمحامين، واعدة بزيادة عدد المنح من خلال الاهتمام بتلك المشاريع التي يتم طرحها.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اسقاط الانتقال.. التقاء الشيوعيبن والإسلاميين 2021-06-26 15:44:19 بقلم : امير بابكر عبد الله يحدثنا التاريخ القريب عن اتفاق الشيوعيبن والاسلاميين على إسقاط نظام مايو الذي ترأسه الراحل جعفر نميري على مدى ستة عشر عاما. وإن لم يأت هذا الاتفاق متزامنا على مدى تلك السنوات، فالاسلاميون (...)

قراءات فى موقف الحكومة الإنتقالية من جولة مفاوضات جوبا الأخيرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال 2021-06-24 20:20:27 بقلم: الجاك محمود أحمد الجاك ربما فسر البعض سكوت الحركة الشعبية على تسريب مسودة الإتفاق الإطارى التى أودعها وفدها المفاوض على منضدة الوساطة الجنوب سودانية كوثيقة تفاوضية تؤطر للقضايا التى يجب أن تشكل الأساس للتسوية (...)

"هذه الأزمة" فتّش عن صناعها الشركاء!! 2021-06-22 14:38:56 بقلم : خالد التيجاني النور (1) إن كانت من كلمة جامعة لمعنى ما تشهد البلاد حقاً من تطورات خطيرة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها فهي ما استخدمه السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك من تعبير في مفتتح خطابه الثلاثاء (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.