الخرطوم 18 نوفمبر 2020 - وافق البنك الدولي على برنامج تعليمي مدعوم للسودان بمنحة قدرها 61.5 مليون دولار مقدمة من الشراكة العالمية للتعليم.

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ويشكل هذا أكبر تمويل لدعم التعليم الأساسي في السودان وسيمكن من الحفاظ على التعليم الأساسي للأطفال وتحسينه، مع دعم كبير للمعلمين والمدارس والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الحكومة على صياغة السياسات ورصد التقدم على مستوى النظام التعليمي.

وبحسب بيان مشترك وصلت نسخته "سودان تربيون" الأربعاء فإن المشروع سيسهم أيضًا في مساعدة السودان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويساعد التمويل في شراء مواد ومعدات التعلم الأساسية، بتوفير الكتب المدرسية ومواد القراءة وبرامج دعم القراءة لما يقدر بستة ملايين طالب.

وتستفيد حوالي 30.000 فتاة من تحسين بيئة التعلم بما في ذلك من إعادة تأهيل وبناء مرافق الصرف الصحي. وكجزء من برنامج القراءة الجديد والمكثف سيتم تدريب ما يقرب من 4000 معلم لتقييم مهارات القراءة لدى الطلاب وتنفيذ برنامج للقراءة.

ونقل البيان عن وزير التعليم السوداني محمد الأمين التوم قوله إن المشروع “يأتي في وقت مناسب لأننا نمر بوضع اقتصادي صعب للغاية. سيقودنا المشروع على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم على الأخص فيما يتعلق بجودة التعليم والتعليم المجاني والشامل والمنصف".

وأضاف “نحن نتطلع إلى التعاون مع الشراكة العالمية للتعليم والبنك الدولي وشركائنا هنا للتأكد من أن التنفيذ سيسير كما ينبغي".

وسيدعم التمويل الجهود المبذولة لتحسين التحاق الطلاب بالمدارس وضمان استمراريتهم وكفاءة القراءة في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي.

ومن المقرر أن يغطي المشروع جميع المدارس العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المناطق المحرومة والمهمشة.

وسيتم تقديم منح للمدارس العامة الأكثر حاجة لتقليل تكاليف التعليم التي يتحملها الآباء وتقليل مخاطر التسرب خاصة بالنسبة للفتيات.

وبحسب البيان سيدعم التمويل أيضًا المعلمين المتطوعين الذين يتقاضون رواتبهم من مساهمات المجتمع والتي من المرجح أن تنخفض بسبب الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب تأثير فايروس كورونا.

وقالت المديرة القطرية للبنك الدولي في السودان ميلينا بيتروفا ستيفانوفا" إن البنك الدولي في وضع جيد لدعم هذا المشروع نظرًا لفهمه الكبير وخبرته في الانخراط بقطاع التعليم في السودان لأكثر من عقدين"

وأكدت العمل بشكل فعال مع الحكومة لإدخال الإصلاحات اللازمة في قطاع التعليم والتي تتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم الحكومي لا سيما لتحسين تقديم خدمات التعليم".

وفي منحة سابقة منفصلة، قدمت الشراكة العالمية للتعليم في أوائل عام 2020 منحة قدرها 11 مليون دولار لدعم السودان لتعزيز برامج الاستجابة لاحتياجات التعليم في البلاد في ظل جائحة كورونا.