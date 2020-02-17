691 سوداني في سجون بالإمارات والسعودية وعمان وإريتريا

الخرطوم 17 فبراير 2020 – كشفت لجنة قانونية بالسودان، الإثنين، عن وجود 691 سوداني مسجونين بدول الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وإريتريا.

وسلمت لجنة الحماية والإسناد القانوني للسودانيين بالخارج، تقريرها، لوزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بشأن أوضاع السودانيين المحكومين بالخارج.

وذكرت اللجنة في تقريرها انها حصرت السودانيين المحكومين بالخارج، أو الذين يواجهون تهما في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد المحبوسين هناك 499 سجينا، و89 بالإمارات، و8 في سلطنة عمان، و95 في دولة إريتريا.

وأعلنت اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية للدول التي يوجد بها السودانيون المسجونين، الذين يواجهون تهما جنائية، للوقوف على أحوالهم بالتنسيق مع الأجهزة العدلية في تلك البلدان، وتقديم الإسناد القانوني والحماية اللازمة لهم.

يذكر أن وزير العدل أصدر قرارا، بتشكيل لجنة الحماية والإسناد القانوني للسودانيين بالخارج برئاسة المحامي العام لجمهورية السودان استنادا إلى قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017.