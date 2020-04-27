7 دول توافق على ترشيحات سفراء جدد للسودان

الخرطوم 27 أبريل 2020 - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، موافقة 7 دول، على ترشيحات الخرطوم لسفراء جدد في تلك الدول.

مقر الخارجية السودانية

وذكرت الوزارة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، أن وزارة الخارجية، تلقت موافقة مصر على ترشيح محمد إلياس، سفيرا فوق العادة ومفوضا، وموافقة السعودية على ترشيح عادل بشير، سفيرا فوق العادة ومفوضا، وموافقة إثيوبيا، على ترشيح جمال الشيخ سفيرا فوق العادة ومفوضا.

وأوضح البيان، أن الحكومة التركية، وافقت على ترشيح عادل إبراهيم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى تركيا.

كما تلقت الوزارة موافقة ألمانيا على ترشيح عبد المنعم البيتي، سفيرا فوق العادة ومفوضا، وموافقة الكويت على ترشيح عبد المنعم أحمد الأمين، سفيرا فوق العادة ومفوضا، وموافقة البرازيل على ترشيح حمدان وادي، سفيرا فوق العادة ومفوضا.