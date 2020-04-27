7 دول توافق على ترشيحات سفراء جدد للسودان

الخرطوم 27 أبريل 2020 - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، موافقة 7 دول، على ترشيحات الخرطوم لسفراء جدد في تلك الدول.
- مقر الخارجية السودانية
وذكرت الوزارة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، أن وزارة الخارجية، تلقت موافقة مصر على ترشيح محمد إلياس، سفيرا فوق العادة ومفوضا، وموافقة السعودية على ترشيح عادل بشير، سفيرا فوق العادة ومفوضا، وموافقة إثيوبيا، على ترشيح جمال الشيخ سفيرا فوق العادة ومفوضا.
وأوضح البيان، أن الحكومة التركية، وافقت على ترشيح عادل إبراهيم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للسودان لدى تركيا.
كما تلقت الوزارة موافقة ألمانيا على ترشيح عبد المنعم البيتي، سفيرا فوق العادة ومفوضا، وموافقة الكويت على ترشيح عبد المنعم أحمد الأمين، سفيرا فوق العادة ومفوضا، وموافقة البرازيل على ترشيح حمدان وادي، سفيرا فوق العادة ومفوضا.
أخر الآراءالمصفوفة والقضايا العاجلة 2020-04-27 19:20:21 بقلم : محمد عتيق ظل هذا الباب ملتصقاً بالثورة حادياً ومقدماً النقد الإيجابي المتفائل .. وفي المقالين الأخيرين وصل التفاؤل ذروةً عاليةً فكان الاحتفاء بالاجتماع المشترك لأركان الحكم الانتقالي وما نتج عنه من مصفوفة بالمهام (...)
لقاء صدفي مع محارب قديم 2020-04-26 02:34:51 ضفاف بلادنا أحيانا لا تلتقي ياسر عرمان 1- كنت جالسا على ضفاف نهر الجبل عند منتصف نهار اليوم السبت 25 أبريل، 2020، في فندق صغير يطل على النيل الذي حينما يصل بلادنا سياخذ اسما آخرا وسيكون نيلا ابيضاً بدلا من أن يكون بحرا (...)
"الخروج من الظلام.. الضوء الساطع" لقابه: نظرة جديدة إلى تاريخ إمبراطوريَّة 2020-04-25 21:49:31 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk "الدكتور ليفينغستون، إنِّى لأفترض"، هذا ما تفوَّه به الصحافي الويلزي والأميريكي بالتجنُّس هنري مورتون ستانلي واشتهر بهذه المقولة، وذاع صيته بها، حين عثر على الرحَّالة (...)
المزيد