74 حالة (كورونا) في السودان ترفع إجمالي الإصابات الى 852

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 6 مايو 2020 – أعلنت السلطات الصحية بالسودان، ، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 4 وفيات.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (852) حالة متضمنة (49) وفاة.

وكان وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم توقع في تصريحات الثلاثاء وصول اجمالي الإصابات الى 1000 حالة بنهاية هذا الأسبوع كما رجح تمديد فترة الحظر الشامل المفروضة على العاصمة السودانية لأسابيع أخرى.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء أن الحالات الجديدة سجلت من ولايات الخرطوم (60) حالة، القضارف (4) حالات، سنار (4) حالات، الجزيرة (3) حالات، الشمالية (حالتين)، النيل الأبيض (حالة واحدة).

أما الوفيات فسجلت (وفاة واحدة) في الولاية الشمالية، من ضمن الحالات المعلنة اليوم، و(3) وفيات في ولاية الخرطوم من ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا.

وبلغ إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة، الخرطوم (740) حالة، الجزيرة (33) حالة، القضارف (16) حالة، نهر النيل (5) حالات، غرب كردفان (4) حالات، سنار (14) حالة، شمال كردفان (23) حالة، شرق دارفور (حالتين)، جنوب دارفور (5) حالات، شمال دارفور (3) حالات، النيل الأبيض (حالتين)، الشمالية (3) حالات.

وسجلت ولايات وسط دارفور، البحر الأحمر، حالة واحدة لكل، ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن 14 ولاية.

وطبقا للبيان، تماثلت 10 حالات للشفاء في ولاية الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 80 حالة.

ويتلقى المرضى الرعية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.