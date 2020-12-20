9 مليون دولار منحة من اليابان لتحسين امدادات المياه في السودان

منحة من اليابان لدعم مشروعات المياه في السودان

الخرطوم 20 ديسمبر 2020- وقعت وزارة المالية السودانية اتفاقية مع اليابان لتحسين وصيانة امدادات المياه بمنحة قدرها 9,6 مليون دولار.

وأوضحت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي ان المنحة تعمل على تحسين امدادات المياه بطريقة مستدامة في السودان من شراء وتركيب المعدات لتشغيل وصيانة نظام امدادات المياه مما يساهم في تحسين البيئة المعيشية للسكان في المناطق المستهدفة (الشمالية، الخرطوم، كسلا، نهر النيل، شمال كردفان، الجزيرة، القضارف، النيل الابيض، سنار) على ان ينفذ خلال عامين.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تلقته" سودان تربيون" الأحد وقعت فإن الاتفاقية وقعت مع حكومة اليابان بالتعاون مع منظمة جايكا.

واعربت الوزارة عن تقديرها لمواقف حكومة اليابان الداعمة للسودان منذ سنوات على المستوى الدولي المتمثل في موقفها بمنظمة التجارة الدولية إضافة الى المشروعات الضخمة التي نفذتها اليابان بالسودان، كمشروع ادارة النفايات الصلبة بالخرطوم ومشروع مستشفى الامومة والطفولة بامبدة.

وأكد سفير اليابان لدى الخرطوم تاكاشى هاتورى ان قطاعات المياه والصحة من القطاعات الحيوية لخدمة الشعب السوداني

كما أن المشروع يرمز الى التزام اليابان تجاه السودان ويعد اساساً يتم من خلاله تحقيق تنمية قطاعات اخرى مهمة.

ووقع عن حكومة السودان وزيرة المالية المكلفة كما وقع عن حكومة اليابان سفير اليابان بالسودان بحضور ما كوتو تاكاهاشى الممثل الرئيسي لمكتب منظمة جاياكا وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.