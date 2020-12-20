 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 20 كانون الأول (ديسمبر) 2020

9 مليون دولار منحة من اليابان لتحسين امدادات المياه في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 65.6 كيلوبايت
منحة من اليابان لدعم مشروعات المياه في السودان

الخرطوم 20 ديسمبر 2020- وقعت وزارة المالية السودانية اتفاقية مع اليابان لتحسين وصيانة امدادات المياه بمنحة قدرها 9,6 مليون دولار.

وأوضحت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي ان المنحة تعمل على تحسين امدادات المياه بطريقة مستدامة في السودان من شراء وتركيب المعدات لتشغيل وصيانة نظام امدادات المياه مما يساهم في تحسين البيئة المعيشية للسكان في المناطق المستهدفة (الشمالية، الخرطوم، كسلا، نهر النيل، شمال كردفان، الجزيرة، القضارف، النيل الابيض، سنار) على ان ينفذ خلال عامين.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تلقته" سودان تربيون" الأحد وقعت فإن الاتفاقية وقعت مع حكومة اليابان بالتعاون مع منظمة جايكا.

واعربت الوزارة عن تقديرها لمواقف حكومة اليابان الداعمة للسودان منذ سنوات على المستوى الدولي المتمثل في موقفها بمنظمة التجارة الدولية إضافة الى المشروعات الضخمة التي نفذتها اليابان بالسودان، كمشروع ادارة النفايات الصلبة بالخرطوم ومشروع مستشفى الامومة والطفولة بامبدة.

وأكد سفير اليابان لدى الخرطوم تاكاشى هاتورى ان قطاعات المياه والصحة من القطاعات الحيوية لخدمة الشعب السوداني

كما أن المشروع يرمز الى التزام اليابان تجاه السودان ويعد اساساً يتم من خلاله تحقيق تنمية قطاعات اخرى مهمة.

ووقع عن حكومة السودان وزيرة المالية المكلفة كما وقع عن حكومة اليابان سفير اليابان بالسودان بحضور ما كوتو تاكاهاشى الممثل الرئيسي لمكتب منظمة جاياكا وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ماذا قالت المليونيات بالأمس ؟ 2020-12-20 18:43:14 بقلم : محمد عتيق مليونيات ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقد استهدفت استعادة الثورة وتصحيح مسارها.. نعم ، استعادة أهدافها ، خطها وخططها ، مسارها ومصيرها ، قيادها وقيادتها ، وذلك من : ** المكون العسكري : "اللجنة الأمنية للبشير" (الذين (...)

ما حكّ جلدك مثل الجماهير 2020-12-17 19:25:55 ياسر عرمان المُزايدات حالة من حالات الثّورة المُضادة 🔴 كلّنا يا سيدي (غاضبون بلا حدود) ولكننا نمتلك طريقة مختلفة للتعبير عن غضبنا وعنك ، والاختلاف في الطّرق لا يفسد للثورة قضية. 🔴 كنا ياسيدي في زمان ومكان ما ؛ لجان (...)

بين العون والواجبات الملحة 2020-12-14 13:45:39 بقلم : محمد عتيق في فرح واستبشار تناقل السودانيون خبر إقرار الكونقرس الأمريكي قانوناً (لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان) ، وحق لنا جميعاً أن نبتهج بالخبر .. ولكنه يعني في المقام الأول أننا كسودانيين قد فشلنا في تحقيق (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.